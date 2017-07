Les mutoi s'aguerrissent

Rédaction Web avec Naea Bennett

Douze équipes sont inscrites pour ce challenge Patrol, dont une féminine et une mixte en provenance de Faaa. Différents ateliers ont été mis en place : tirage de voiture, soulevé de pneus ou encore atelier poings/pieds. Avec ces exercices les organismes sont mis à rude épreuve. Le mental aussi.Ce que nous explique, Thierry Delhief, instructeur. "Ce n'est pas que le sport qui va être primordial, c'est le côté tactique, le recul qu'il vont prendre avant d'intervenir en fait. Et aussi le travail d'équipe qui va permettre de maîtriser la violence, et de s'autoprotèger."Parmi les douze équipes présentes, trois sont de Moorea. Et ce n’est pas un hasard, depuis deux ans les policiers de l’île sœur sont les tenants du titre et cette année encore, ils ne comptent pas laisser la victoire leur échapper.Une seule équipe féminine a participé à ce challenge au pied levé, et malgré l’opposition elles ont su tirer leur épingle du jeu. "Prendre de la distance, analyser la situation et être capable avec son partenaire, d'échanger et d'être en symbiose. C'est cela qui fait que l'on gère bien une situation, et que l'on est moins stressées", précise Heloise Moreau. "Et surtout penser à protéger son partenaire" ajoute, Herenui Poroi.Les policiers municipaux de Tahiti et de Moorea auront une nouvelle fois l’occasion de se rencontrer en décembre et c’est la commune de Faa'a qui est pressentie pour organiser cette journée.