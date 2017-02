Les mutoi de Tubai se forment au Tonfa

Rédaction Web

Savoir se protéger, intervenir et riposter en cas d'agression par un individu dangereux sont autant de techniques que Thierry Delhief, 6 ème Dan en Aito Self et bâton de défense et ex-membre d'un groupe d'intervention français, va leur transmettre.Des gestes techniques au cadre juridique en passant par les mises en situation, autant d'épreuves que devront affronter ces professionnels de la sécurité pour décrocher leur habilitation au port du Tonfa.Un entraînement intensif pour ces policiers municipaux leur permettant à la clef de pouvoir porter une arme de catégorie D à la ceinture, leur offrant une meilleure sécurité et un réel professionnalisme dans leurs missions sur le terrain au quotidien.