Les maires remettent en question l'Autorité de la Concurrence

Rédaction Web

Réunis avec le Haut-commissaire et le gouvernement lundi après-midi, les maires des Raromatai, celui de Maupiti, Woullingson Raufauore en tête, réclament que le Pays minimise les pouvoirs de l’autorité de la concurrence. Ceux-ci souhaitent qu'on lui confère un avis simplement consultatif et non plus exécutoire. Ils veulent que l’Assemblée examine la question."Nous manquons de desserte maritime aux Îles-Sous-Le-Vent, plus précisément dans la commune de Maupiti. Il y a un investisseur qui veut se lancer, et nous voudrions que Îles-Sous-Le-Vent, ne soient pas oublié. Nous ne pouvons pas créer d'économie dans nos archipels, si l'on ne met pas en place une desserte maritime convenable afin de desservir l'ensemble des Îles-Sous-Le-Vent.", explique Woullingson Raufauore, maire de Maupiti".Ce qui bloque? L'autorité de la Concurrence, qui s'est prononcé défavorablement au projet d’investissement de Jean-Pierre Fourcade. "Nous avons demandé au Pays que ce soit lui qui prenne la décision finale concernant des projets de cette nature-là, et non plus l'Autorité de la Concurrence".