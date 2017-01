Les lavatubes sécurisés à la force des bras

Pour pénétrer dans les lavatubes, une bonne condition physique est nécessaire. Il faut escalader plusieurs rochers, se faufiler entre les branches et longer des parois glissantes. A cause des intempéries et des éboulements, les cordes installées il y a plusieurs années sont usées.

Ces passionnés de montagne ont décidé de les remplacer sur tous les passages risqués, pour assurer la sécurité des visiteurs. "Il faut porter tout le matériel sur le dos, mon sac doit peser près de 30 kilos" précise Angelina Bordas, guide professionnelle . Malgré la fatigue, cette amoureuse de la nature garde le sourire, au pied de la cascade qui cache l'entrée du troisième tunnel.



L'association de canyoning Te anaorivai participe aussi aux travaux. Trois cents mètres de cordes au total sont déployés sur l'ensemble du site. Les deux premiers tunnels de 120 et 140 mètres de long ont été équipés en plusieurs jours. Thierry Mongès, instructeur fédéral de canyoning, prête main-forte pour fixer les cordages. Dans l'obscurité totale du troisième tunnel, long d'un kilomètre, il perce la roche pour installer solidement les gougeons. Les cordes sont installées le long des parois. Un chantier à la lampe frontale : "La roche volcanique n'est pas très compacte, donc il faut chercher les zones les plus dures pour fixer les amarrages. C'est jamais facile" explique-t-il.