Les instituteurs ont la main verte

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Mata Ihorai

Ce sont eux les élèves du jour. Avec un formateur spécialisé, Noël Chune, ces instituteurs apprennent les rudiments de l’agriculture bio. Des techniques au choix des plantes , ils s’initient pour transmettre à ensuite à leurs élèves, l’envie d’avoir la main verte."Il y a beaucoup de petits détails qui font qu'une fois mis bout à bout, vont améliorer la croissance de la plante", explique Noël Chune, et de poursuivre, "Par exemple, Il vaut mieux mettre en terre les jeunes semis avec un maximum de racines toutes droites, et respecter les espaces entre chaque plant."Ce potager communal de 1200m2 sur les hauteurs de Punaauia est un site d’expérimentation. Un lieu d’apprentissage pour voir sortir de terre des produits sans pesticides ni engrais chimiques. Ici , on mise sur un compost à base de copeaux de bois, de déchets verts et organiques mélangés avec l’incontournable fiente de poule . Ces semis de pota donneront bientôt des légumes prêts à être consommés.Six écoles de la commune ont accès à ce potager. Dans les cours d’école, les fa'a'apu serviront de base de travail pour sensibiliser les enfants à une alimentation plus saine. "Cela rentre dans le domaine disciplinaire de questionner le monde autour de soi, et c'est aussi une fierté pour eux puisqu'ils planteront et récolteront le fruit de leur labeur.", indique Chavely Bonnet, institutrice.En complément de cette culture maraichère , les formateurs souhaitent planter des arbres fruitiers et exploiter aussi quelques ruches.