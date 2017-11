Les inscriptions pour la XTerra Tahiti-Moorea 2018 sont ouvertes

Rédaction web

Pour 2018, les organisateurs souhaitent améliorer encore le parcours et l'organisation du triathlon nature, mais surtout, un nouvel événement international va être mis en place : le XTerra Trail qui se fera sur une distance d'environ 55km.Le XTerra Tahiti-Moorea regroupe plusieurs types d'épreuves :- XTERRA Triathlon : vendredi 11 mai- XTERRA Trail : samedi 12 mai- Dimanche 13 mai : remise des prix et repas spectacle.Pour les moins aguerris, un FUN TRI sera organisé le 11 mai. Et deux distances plus courtes pour le Trail (environ 25 et 12 km) le 12 mai.Les organisateurs informent les participants que les inscriptions sont moins chères avant le 31 décembre minuit. L'année dernière , 113 sportifs ont participé à l'événement. Cinq Tahitiens se sont classés dans le top 10.