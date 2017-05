Les forains s'installent à Outumaoro

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Mata Ihorai

Les habitants de la cote Ouest ne retrouveront pas les papio du Tiurai comme ils les avaient laissés. Cette année, une grande partie des manèges sera installée à Outumaoro."A cause des législatives, le grand souci c'est que l'on pourra installer les manèges qu'à partir du 19 juin et cela fera un peu court pour monter toutes les attractions et les stands.", précise James Frogier, président des Forains de Polynésie française.Sur les trois associations de forains qui s’installaient à Vaitupa, une a décidé de rester et les deux autres ont préféré changer de site, il y aura donc deux fêtes foraines."La plupart des attractions qui se trouvaient à Vaitupa sera ici, à part la grande roue et une piste d'auto tamponneuse, mais les auto tamponneuses on a des masses ici. Pour nous c'est une année test, mais je pense que ce sera une très bonne année pour nous."Le site n’a encore jamais accueilli de manèges alors l’installation demandent quelques aménagements, mais les forains sont satisfaits de ce nouvel emplacement."C'est mieux, c'est assez grand et assez aéré par rapport à Vaitupa, où l'on était serré par rapport au nombre de forains.", précise William Ellacott, un forain.Il faudra encore trois semaines avant que les manèges soient installés. L’ouverture est programmée le 16 juin, une semaine avant le début des vacances.