Les exportations locales en forte progression

Rédaction web avec communiqué

Les importations civiles augmentent de 4 % en valeur par rapport à septembre 2016, exclusivement en lien avec les importations à destination des ménages (+ 14 %). En cumul sur neuf mois, la valeur des importations civiles progresse de 11 % avec l’augmentation des dépenses des entreprises (+ 11 %), des commandes à destination des ménages (+ 8 %) ainsi que des importations de produits énergétiques (+ 36 %).Les recettes des exportations locales progressent de 56 % par rapport à septembre 2016 principalement grâce aux achats de perles de culture brutes. Les exportations de vanille et monoï participent dans une moindre mesure à la hausse de la valeur des exportations locales. Depuis janvier, la valeur des exportations de produits locaux augmente de 13 % par rapport à 2016. La perle de culture brute en est le contributeur majeur et la vanille et le poisson y participent marginalement.