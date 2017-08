Les équipages de Va'a se préparent pour les 5ème jeux des Australes

Rédaction Web

Cinq délégations de Va’a vont en découdre tout au long de cette semaine à Rimatara. Côté équipement, la Fédération Tahitienne de Va’a a apporté un soutien logistique pour la bonne tenue de l’évènement. Rodolphe Apuarii, Président de la Fédération Tahitienne de Va’a nous explique: "Ici, ils n'ont que deux va'a, et nous avons qu'une seule équipe de Rimatara qui se présente à Hawaiki Nui, donc là, la fédération a mis à disposition six va'a pour le championnat inter-îles à Rimatara."Autre challenge pour l’organisation, la météo, qui aura son mot à dire. L’accès au plan d’eau est dépendant des conditions climatiques. Ce que nous confirme, Artigas Hatitio, responsable Va’a Rimatara. "Il n'y a pas de lagon. Le problème que l'on a ici à Rimatara, c'est que lorsqu'il y a un vent du nord, la passe est pratiquement fermée. On ne peut plus sortir. Et donc, pas de rame. On espère que pour les jeux, les vents vont se maintenir au sud. On est vraiment tributaires du temps, ici."Les combats en V6 et en V1 autour de l’île de Rimatara seront lancés ce lundi avec les va’a Hoe. Avec 3 représentants par délégations, ceux-ci auront un tour de l’ile à effectuer, soit 12 à 13 km.