Les enfants mettent la main à la pâte

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Ce lundi matin à Vaiaha, les élèves des classes de CM2 Akamaru et Aukena de Pamatai ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme Manihi Lefoc, initiatrice de l’événement, et Maheata Banner, animatrice de l’émission "Les bons petits plats de Maheata" diffusé sur TNTV."Suite au village de l'alimentation, je souhaitais récompenser toutes les classes qui ont participé au concours pédagogique. Pour les remercier, je voulais faire découvrir aux enfants, l'alimentation à travers un autre atelier. En l'occurrence, un atelier cuisine animée par Maheata, qui est bien connue des enfants.", explique Manihi Lefoc, pour qui, il est de prime importance de montrer aux enfants qu'il est possible de cuisiner et ce, quel que soit l'âge.L'occasion pour ces enfants d’apprendre à cuisiner facilement et rapidement en suivant les conseils de notre passionnée de cuisine, Maheata, qui leur a concocté une recette facilement réalisable pour leurs petites mains: du ipo.De la farine, du sucre et du lait de coco, le tout mélangé et malaxé jusqu'à obtenir une boule. Une recette rapide et ludique que les enfants pourront désormais, reproduire chez eux. Le moment de la dégustation arrivé, tous se sont accordés pour trouver cela excellent, se promettant de réitérer cette recette à base de produits du terroir.