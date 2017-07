Les enfants de la Saga découvrent le bouturage de corail

Après un atelier explicatif, les enfants se sont rendus sur le motu Puuru à Mataiea pour réaliser leur bouture et les placer dans des coraux du lagon - une première pour beaucoup! Car s’ils vivent proches et entourés de coraux, cet atelier a prouvé qu’ils n’avaient peu de connaissance sur leur rôle dans l'écosystème marin et leur reproduction.



Les enfants ont appris à reconnaître les différentes familles de coraux avec Guillaume et Laetitia, animateurs et spécialistes marins.



Ils ont expliqué aux enfants les conséquences du blanchissement du corail. Mais avec le bouturage, ils se régénèrent.