Les élèves polynésiens récompensés

Pour l'année scolaire 2016-2017, le thème retenu est :

René BIDAL, Haut-Commissaire de la République et Philippe COUTURAUD, Vice-recteur de la Polynésie française, ont remis des prix à huit élèves des collèges de Taaone, Hao et Anne-Marie Javouhey d’Uturoa, qui ont participé à la 56édition du Concours National de la Résistance et de la Déportation.Créé officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors Ministre de l'éducation nationale, à la suite d'initiatives d'associations d'anciens résistants et déportés ce concours est ouvert aux collégiens de troisième et lycéens. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes français la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur permettre de s’en inspirer en s'appuyant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte l'école.Ce concours scolaire s'appuie sur l'enseignement de l'histoire, sur les mémoires de la Résistance et de la déportation. Chaque année, un thème est défini et il fait l'objet d'un travail interdisciplinaire.Tous les ans les élèves polynésiens s’y distinguent et honorent leurs anciens qui, plus que dans d’autres territoires, ont manifesté leur attachement à la « France libre ».



En Polynésie française, des prix ont été attribués à :

-Hinarava LABADIE, Collège de Taaone

-Tevariga THOMAS, Collège de Hao

-Léa HEIN, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa

-Tipanie MOU FAT, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa

-Mahanatea TEIHOTU, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa

-Welma HAOATAI, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa

-Mahealani TERITAOHIA, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa

-Miriana TUPAIA, Collège d’AnneMarie Javouhey d’Uturoa





