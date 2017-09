Les élèves de Raiatea sensibilisés aux dangers de la route

Rédaction web avec Ronnie Mou-Fat

Faire prendre conscience des dangers de la route et aider les jeunes à adopter les bons gestes pour se protéger, tels sont les objectifs de cette campagne de prévention de la BMO. "La route, ce n'est pas une aire de jeu. Il y a des règles à respecter pour que chacun soit en sécurité.", explique Sylvain Vigneux, capitaine de la Brigade Mobile.Trop souvent, les gendarmes constatent que les jeunes sont les plus exposés aux accidents. En 2016, ce sont 27 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de Polynésie, et plus de la moitié de celles-ci sont des usagers des deux roues, dont pas mal sont des jeunes de moins de 25 ans. "C'est la population qui paie le plus lourd tribut sur les routes de Polynésie.", précise le capitaine.Ramon Chee Aye Brothers est élève au lycée et cette sensibilisation à la sécurité routière ne l'a pas laissé indifférent. "il ne faut pas faire de bêtises sur la route. Il faut faire attention, être vigilant. C'est très important, cela peut nous coûter la vie.". Pour Ondine Teahui, même constat. "Ce sont des conseils très importants car on peut prendre la vie de quelqu'un."A l'aide d'images chocs, les élèves prennent conscience de la dure réalité de la route. "Il faut les confronter avec la réalité. Leur faire comprendre que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres", affirme Sylvain Vigneux,Après Huahine, Bora Bora et Raiatea, la brigade compte poursuivre cette campagne de sensibilisation à Rikitea.