Les élèves de CAP de Tuteao a Vaiho se mobilisent pour sauvegarder le tiare apetahi

Les nombreuses dégradations sur le plateau de Temehani avaient conduit les élèves de CAP à concevoir et implanter un panneau d'information au pied du site. Cela n'a pas empêché les dégradations. Les jeunes ont donc imaginé donc un autre projet pour protéger la mythique fleur de Raiatea : lui construire un enclos.

De forme octogonale, l'ouvrage, avec des piquets, est en inox.

Cet enclos permet aux jeunes lycéens de mettre en avant leurs compétences.



Il leur faudra 4 heures de marche pour monter tout le matériel nécessaire jusqu'au plateau, à plus de 600m d'altitude. L'enclos est monté en quelques minutes et cadenassé. L'observation des plans reste toujours possible, mais à distance.



Sur place, les gardes employés chargés du site ont constaté que le libre accès aux plans menait parfois à des casses accidentelles. Comme les visiteurs rencontrés au moment de l'installation de l'enclos, ils se sont dit très favorables à cette initiative.



