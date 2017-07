Les éco-sentinelles veillent

Rédaction Web avec Naea Bennett

C’est à Moorea, au centre Te mana o Te Moana, que nous retrouvons les 15 futurs éco-sentinelles. Pour cette première formation c’est l’archipel des Australes qui a été choisi et toutes les îles sont représentées. L’objectif de cette formation et de leur fournir les outils et connaissances de bases sur le développement durable et la protection de l’environnement.Pauline Sillinger est chef de projet à la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement. "On développe un réseau de référents qui ont la connaissance du développement durable, des problématiques environnementales. On espère que ceux-ci pousseront au développement durable et à la protection de l'environnement dans leurs îles."Hei mata ara est un programme qui se veut responsable, basé sur la recherche de solutions aux problèmes environnementaux et sur l’accompagnement de ses éco-sentinelles. Ils sont tous volontaires, et il a fallu faire un choix dans certaines îles suite car ils étaient trop nombreux, ces éco-sentinelles sont reconnaissants et surtout conscients de ce qui les attends à l’issue de cette formation.Ce que confirme Solange Opeta, éco-sentinelle pour Raivavae. "On va être amené à travailler avec des associations qui sont dans les îles, auprès des communes, et nous sommes aussi un relais auprès de la population de nos îles."Cinq grandes thématiques seront ainsi traitées tout au long de cette formation : l’environnement marin, l’environnement terrestre, le développement durable, la dimension économique et sociale et enfin le changement climatique.