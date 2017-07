Les députés ultramarins "Nouvelle Gauche" pour un renforcement des missions de la Délégation Outre-mer

Rédaction Web

Ces députés insistent sur "le nécessaire renforcement des moyens de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale […] Au-delà de leurs spécificités territoriales, institutionnelles et politiques, les représentants des Outre-mer ne peuvent ignorer leurs solidarités évidentes. Leur participation au débat démocratique de notre Assemblée doit donc être plus unie et plus efficace"."La défense de nos territoires ne peut et ne doit pas se restreindre à la seule sauvegarde d’intérêts", poursuivent les quatre députés de la Nouvelle gauche, qui estiment que pour assurer "la plus grande lisibilité et la plus grande efficacité possible des politiques Outre-mer", des changements sont "nécessaires".Parmi ces changements, "un renforcement des moyens de la Délégation aux Outre-mer pour en faire un véritable cercle de réflexion et d’analyse des politiques publiques déployées dans nos territoires" et "une représentation significative des Outre-mer au sein de la gouvernance de l’Assemblée nationale dans son ensemble".Ils réclament également "une organisation interne au groupe qui assurera un suivi et une coordination effective des élus sur les questions Outre-mer pour l’ensemble des projets de loi", avec "l’attribution d’un conseiller législatif spécialement dédié", et "la garantie d’une juste représentativité dans l’expression et les prises de parole au sein du groupe et en son nom dans l’hémicycle".