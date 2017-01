Les défunts de Punaauia pourront être enterrés dans leur commune

Rédaction Web avec Sam Teinaore

Le tribunal donne un délai de trois jours aux personnes revendiquant le terrain pour évacuer le site avec une astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard, en plus d'une amende de 150 000 Fcfp pour dommages et intérêts à la commune. La justice autorise également, si nécessaire l'usage de la force publique.Le principal intéressé a indiqué son intention de faire appel de la décision, et a déclaré attendre de pied ferme, ceux qui voudraient les déloger du nouveau cimetière.Suite à cette occupation de terrain, depuis le mois de novembre, deux familles de la commune s'étaient retrouvés dans l'obligation d'enterrer leurs défunts au cimetière de Papeete.