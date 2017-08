Les croisières de luxe génèrent 20% des recettes touristiques

Rédaction web et communiqué

L’activité croisière a rapporté en 2016 plus de 12 milliards Fcfp de retombées économiques à la Polynésie. Ce sont plus de qui dépendent directement du volume d’escales et de passagers. Et ce sont près de 5 milliards Fcfp qui, chaque année, sont directement injectés à terre, dans les économies locales de nos îles, auprès des prestataires, commerçants, artisans, transporteurs touristiques. Cette activité est cruciale et structurante pour nos îles d’escale. Elle procure aux prestataires la clientèle nécessaire pour rentabiliser leurs investissements et proposer ainsi leurs services aussi pour les hébergements terrestres.