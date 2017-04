Les collégiens jouent au Trivial Poursuit en latin

Vendredi, 65 élèves ont participé à la grande finale du Trivial poursuit en latin. Cette forme ludique d’apprentissage s’inspire du jeu de société. La seule différence : les questions de culture générale ont été remplacées par des questions sur la langue latine, le vocabulaire, la civilisation romaine ou la mythologie.



« Contrairement à ce qu’on pense, la langue latine est bien vivante. C’est la base de notre civilisation et ça permet de mieux la comprendre », explique Claire Compte, professeur de lettres classiques au collège de Punaauia. Elle est d'ailleurs enseignée dans tous les collèges du fenua.



Et la langue plaît. « Ça sert quand même car cela nous permet de mieux connaitre l’origine de certains mots français. C’est mes parents qui avaient voulu m’inscrire et je n’étais pas d’accord. Finalement je me suis habituée et je trouve ça bien », explique une jeune femme.



C’est la troisième édition de ce Trivial Poursuit en latin. La finale est prévue en juin.