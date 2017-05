«Les chemins de la réussite», un documentaire 100% fenua

Enseigner, éduquer et transmettre, telles sont les valeurs qui font vivre le CED St Joseph aux Marquises.



Dans un documentaire de 20 minutes, Frère Rémy Quinton, Directeur de l’établissement, explique l’importance de l’apprentissage en situation réelle, un apprentissage qui selon lui, permettra aux adultes de demain de démarrer dans la vie active avec une base solide.



Nous retiendrons également une phrase de Frère Rémy, qui laisse transparaître son désir de voir ces jeunes réussir et aller le plus loin possible : « Avec mon équipe, nous souhaitons enseigner aux jeunes que lorsqu’on commence à faire quelque chose, on le fait jusqu’au bout, et bien ».



Pour David Teiefitu, Julio Tuieinui et leurs camarades, la diffusion de ce documentaire sur TNTV est une fenêtre ouverte sur l’avenir.