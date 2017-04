Les champignons de Paris ou la bombe à portée de tous

Rédaction Web avec Brandy Tevero.



Le sujet fut longtemps classé secret défense. Aujourd’hui, toute la période sombre des essais nucléaires en Polynésie se résume en une pièce de théâtre. Face aux acteurs cette fois, des jeunes adolescents plus amusés par la prestation que touchés par le sens profond du thème."Est-ce que j'ai appris quelque chose? euhhhh, ouais... Le nombre de bombes." déclare un des élèves à la sortie du théâtre. Soit, pas grand chose.Du général de Gaulle à Jacques Chirac, la raison d’Etat a toujours primé sur la santé des Polynésiens. Les acteurs l’ont habilement fait ressortir tout au long de la pièce.L’utilisation des vidéos d’explosions nucléaires, l’interactivité avec les personnages clés de l’époque des essais et une mise en scène exceptionnelle, tous les ingrédients rassemblés ici font de cette pièce une œuvre qui interpelle.Mais les jeunes Polynésiens se sentent-ils vraiment concernés par les conséquences néfastes des essais nucléaires de Moruroa et Fangataufa ? Pas si sûr. Pour eux, tout ça est peut-être un peu loin.Pour ceux ou celles qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, ou découvrir l'histoire de l'implantation du CEP en Polynésie et des premiers tirs atmosphériques, quatre représentations des "Champignons de Paris" sont programmées ce week-end au petit théâtre de la maison de la culture.