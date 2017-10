Les bons p'tits plats de Maheata : du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre

Au menu du 30 octobre au 3 novembre :

Lundi :

Mardi :

Mercredi (à 12h05) :

Jeudi (12h50) :

Vendredi (13h35) :

Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Présentée par Maheata

Du lundi au vendredi à 11h45 et à 18h20

Boeuf et courgettes sautéesSoupe froide aux concombresGâteau à la bananeSoupe aux légumes et au gingembreMarché de Arue - salade de fruitsTianBoeuf et courgettes sautéesSoupe froide aux concombresGâteau à la bananeSoupe aux légumes et au gingembre