Les biscuits sont à la fête dans le Meilleur Pâtissier

Dans l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront réinterpréter visuellement et gustativement un grand classique de la pâtisserie : la charlotte.



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de Mercotte : le jaffa cake. Ces célèbres biscuits, créés en Angleterre en 1927 et dont le nom vient d'une variété d'oranges, la jaffa.



Enfin, pour l'épreuve créative, une surprise de taille les attend ! Nos pâtissiers auront pour mission de réaliser des pièces monumentales d'au moins 40 cm de haut tout en biscuits, et qui leur seront attribuées… par tirage au sort !

En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France pâtissier.









Crédit photo : Lou Breton /M6