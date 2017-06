Les billets du Heiva sont en vente !

Vendredi 09 juin de 8h à 19h30 dans le hall du Grand Théâtre

Samedi 10 juin à partir de 15h dans le hall du Grand Théâtre

A partir du lundi 12 juin : de 8h à 17h du lundi au jeudi, vendredi de 8h à 16h

Cette année il n’y a pas foule devant le comptoir ​Te Fare Tauhiti Nui. Depuis deux ans, la maison de la culture a mis en place une vente en ligne pour que le public puisse acheter sans se déplacer. Les bousculades et les files d'attentes interminables aux guichets devraient être évitées cette année."On a vécu des Heiva avec des ventes qui démarraient très fort avec beaucoup de personnes, souvent mécontentes de l’attente. Aujourd’hui nos efforts payent puisqu’on a ouvert la vente en ligne c'est-à-dire que toutes les places sont accessibles depuis internet. On a prévu une assistance pour assister en ligne à partir du cyberespace, on a prévu trois guichets et apparemment le public a utilisé toutes ces possibilités donc cela se passe bien", explique Vaiana Giraud, chargée de communication à la maison de la culture.Les billets coûtent entre 2000 et 3 000 francs par adultes pour les soirées concours et entre 2500 et 4000 francs pour la soirée des lauréats, le 21 juillet. Il est possible de se procurer les tickets sur place, 1h30 avant la représentation sous réserve de disponibilité. Sinon, c’est donc sur internet que tout se passe.Si vous voulez vous déplacer à Te Fare Tauhiti Nui, les horaires de vente des billets seront les suivants :