Les aventures de Tao et Tiaporo : apprendre les gestes éco-citoyens en s’amusant

Tao et Tiaporo sont deux marionnettes créées par Véronique LABBE en 2003 , qui parcourent les écoles de Polynésie française. Bien connues des enfants, elles sensibilisent les plus jeunes aux causes environnementales de manière ludique et divertissante au travers de leurs aventures.



" Les aventures de Tao et Tiaporo " ne se résument pas seulement à nos deux héros. C’est un univers riche de 31 personnages, de 23 décors distincts et une infinité de situations possibles aussi originales et créatives les unes des autres.



Production : société Emotion