Les auteurs du cambriolage du magasin Papeari libres

Sam Teinaore

La mère de famille comparaissait détenue le jour du procès, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire pour éviter qu'elle n'influence ces enfants ou le couple d’octogénaires. Durant son audition elle a tentée d’atténuer sa participation. Elle a dit que ce sont ces enfants qui ont décidé de cambrioler le commerce pour éviter de perdre leur maison. Elle a même déclarer : « Ils ont quand même décidé de commettre ce vol. Je les ai empêchés. »Une version qui ne convainc pas les juges. Le président de la cour évoque une phrase qu’elle aurait dite aux enfants lorsqu’ils ont quitté le domicile : « soyez prudents ». La mère de famille nie avoir donné ce conseil alors que tous les enfants, même la fille qui n’a pas participé au cambriolage le confirme. La mère a demandé pardon aux victimes et à lancé à la cour : « Dieu seul est témoin de ce que j’ai fait ».Le procureur de la République a requis 5 ans de prison dont deux avec sursis pour les trois prévenus. La cour a été moins sévère et a condamné la mère à 4 ans de prison dont deux avec sursis, elle est maintenue en détention. Le plus âgés des frères écope d’une peine de 4 ans de prison dont deux avec sursis, ayant déjà effectué 7 mois de détention, sa peine est aménageable. Le neveu qui a joué le rôle de guetteur a été condamné à un an de prison avec sursis. Les trois personnes ont obligation de trouver du travail et d’indemniser les victimes à hauteur d’1,5 millions. Elles ont également interdiction de s’approcher du commerce ou d’entrer en contact avec les victimes. Les deux autres prévenus ont été condamnés par le tribunal pour enfant. Le premier à 6 mois de prison avec sursis avec des heures de travaux d’intérêt général, 18 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis pour l’auteur des coups.