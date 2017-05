Les Tiki Toa enflamment le web !

Au terme d’une incroyable et épique séance de tirs au but les Tiki Toa ont remporté leur demi-finale face à l’Iran et disputeront leur dexuième finale de Coupe du monde demain aux Bahamas.



« Bravo les Tiki Toa, toute la Polynésie est derrière vous ». Ce message de Lacour donne le ton : la victoire de Tahiti face à l’Iran a enflammé les réseaux sociaux et notamment la page facebook de TNTV.



Maruata donne le ton et se projette déjà sur demain : « On peut le faire ! » Celeste, elle aussi, savoure ce moment : « C’est encore meilleur après un pareil suspense ! ». « Merveilleux, en finale, fantastique ! » : Tila ne boude pas son bonheur. « Vous méritez votre finale les Toa boys » surenchérit Jacqueline.



Les superlatifs sont au rendez-vous, ils sont « plus que formidables, s’exclame Leila, ils sont incroyables. » Au milieu des émoticones en série, les « bravo », « génial » et surtout des centaines de « mercis » pleuvent sur la toile. Des internautes qui se donnent tous rendez-vous demain à Toata, où la finale sera retransmise sur écran géant, « avec les drapeaux » pour pousser les joueurs et rapporter la Coupe du monde au fenua.