Il fallait une large victoire du Brésil sur le Japon pour que les Tiki Toa soient surs d'être qualifiés et c'est ce qui s'est produit. Ayant remporté leur rencontre face à la Pologne, les Tiki Toa affronteront en quart de finale le premier du groupe C qui est pour l'instant, le Paraguay, à qui il reste encore un match à jouer contre le Panama. Quant au Japon et la Pologne, c'est la fin de la compétition pour eux.