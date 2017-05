Les Tiki Toa en demi-finale de la coupe du monde de beach soccer

Laure Philiber

Les Tiki Toa joueront les demi-finales de la coupe du monde de beach soccer, aux Bahamas, samedi. C'est la troisième fois consécutive que les polynésiens accèdent à cette phase de la compétition.Cette qualification intervient au terme d'un match à suspens contre le Paraguay, classé premier de sa poule. Tahiti ouvre le score grâce à un but de son gardien, Jonathan Torohia, à 8'51. Naea Bennett permet aux Tiki Toa d'achever le premier tiers temps à 2-0.Ivan Fernandez offre au Paraguay son premier but à 14'04, Pedro Moran marque à son tour à 17'12 mais Heimanu Taiarui permet aux polynésiens de prendre un peu d'avance avec un 3ème but à 18'23. Une avance vite rattrapée par les paraguayens avec un troisième but de Pedro Morvan. Le deuxième tiers temps s'achève avec 3 buts partout.La dernière période de jeu est marquée par le carton jaune de Heimanu Taiarui qui prive ce joueur de premier plan des demi-finales.Ce 3ème tiers temps s'achève avec 3 buts durant les 40 dernières secondes de jeu : Heiarii Tavanae à 35'47, Orlando Zayas à la 36ème, et Patrick Tepa également à 36 minutes.Score final 6-4 pour les Tiki Toa.Nous saurons à l'issue de la rencontre Suisse-Iran quel sera l'adversaire des Tahitiens pour ces demi-finales. Un match retransmis en direct sur TNTV samedi à partir de 8h50.