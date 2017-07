Les Tamarii Vaiaau ou scènes de la vie des îles

Rédaction Web avec Jessica Doucet

Tumaraa a fait salle comble avec cette dernière soirée de chants et danses du Heiva I Tumaraa. Dans la catégorie danse, on retrouvait les Tamarii Vaiaau qui mettaient en avant dans leur spectacle, la baie de Vaiaau et toutes ses richesses.Vainqueurs l'an passé, la troupe remettait son titre en jeu, comptant bien charmer le public et le jury. Pêche à la carangue, ou au filet, ces scènes de la vie des îles étaient représentées dans ce spectacle."Je peux dire que le résultat est atteint, peut-être pas à 100%, mais à 95%", nous avouait Guillaume Tehuiotoa, le chef de la troupe, poursuivant, "Quand je regardais le public, j'y voyais de l'émotion."Le jury aussi semblait conquis, la troupe ayant respecté les critères imposés pour le concours. "La chorégraphie était là, la danse, le sourire, l'expression artistique, l'occupation de l'espace sur la scène et avant tout, on voyait bien qu'ils prenaient du plaisir à être sur la scène.", déclarait Faimano Chauvin, membre du jury.Le verdict sera rendu le 20 juillet. Les quatre formations en lice seront alors fixées sur leur sort, et le meilleur groupe sera retenu pour le Festival des Raromatai qui se déroulera le 23 juillet à Taputapuatea.