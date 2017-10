Les Tahitiens brillent aux championnats du monde SJJIF de jiu jitsu brésilien

Le fer de lance du JJB tahitien Dany Gerard n’était pas de la partie cette fois-ci. Mais les autres ont brillé aux championnats du monde SJJIF (sports jiu jitsu international federation) ce week-end à Long beach.



Le club Millenium fait une razzia de médailles, avec le carton plein des frères Lacaze : Maui remporte l’or chez les ceintures bleues, et son frère l’or chez les ceintures blanches. Le coach Hutia Barff récolte aussi une médaille d’or chez les séniors (+ de 35 ans). Et Matahi Chan décroche aussi l’or en ultra heavy chez les ceintures bleues. Les deux surfeurs Steven Pierson et Tehau Sanford sont tous les deux vice-champion, le premier en ceinture bleue, le second en ceinture violette.



Le Team Phénix, le club de Moorea ou encore le CSLG Gorilla ont aussi fait de beaux résultats. La deuxième journée de compétition se poursuit en "no gi" (sans kimono).