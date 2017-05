Les TIKI TOA en demi-finale, ce samedi sur TNTV

Les TIKI TOA font une fois de plus l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA.ils affronteront l’IRANPour des raisons de droits, seuls les internautes de Polynésie Française auront accès au Live-Streaming. Pour les Polynésiens qui vivent aux quatre coins du monde, les équipes de TNTV se mobilisent et feront du « live scoring » sur la page facebook de la chaîne, afin de permettre à tous de suivre l’évolution du score.place à la seconde demi-finale de cette compétition opposant l’Italie au Brésil.Si les TIKI TOA se qualifient pour la finale prévue le dimanche 7 mai à 10h20, le match sera diffusé en direct TV & WEB sur TNTV.S’ils jouent le match de classement pour la 3et 4place, prévu le dimanche 7 mai à 9h00, le match sera diffusé en différé, le temps de connaître le nom du nouveau Président de la République.Consultez le calendrier des matchs diffusés sur TNTV et accédez à tous les Live-Streaming en un clic sur TNTV.pf : www.tntv.pf/bahamas2017 Tous avec les TIKI TOA sur TNTV !