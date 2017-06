Les "Papio" d'Outumaoro sont ouverts !

Les enfants l’attendent depuis longtemps. Le mois de juin, la fin de l’école, et les manèges d’Outumaoro sonnent le début des vacances d’été. Mais la fête foraine essuie des polémiques. Elle est passé au crible à chaque édition par la commission de sécurité. Elle donne alors son feu vert, ou non, pour l’ouverture. Cette année, son rapport s’y opposait. En cause, plusieurs défauts d’installations. Par exemple, le service de l’urbanisme interdit les pareos pour décorer les stands afin de prévenir les risques d’incendies. Les branchements électriques devaient aussi être réalisés par un professionnel.



Alors, à quelques heures de l’ouverture, le stress se fait sentir chez les forains. « C’est tous les ans le même souci ! On doit faire des miracles pour que soit prêt ! On n’accuse personne mais bon, le fait de ne pas avoir l’électricité rapidement nous pose des problèmes d’installations, de contrôles, et de vérifications. Il est 10h du matin, on ouvre à 16h officiellement et moi j’ai 50 machines à contrôler et toute mon installation électrique à vérifier », souffle l’un d’entre eux.



Il faut dire que les forains ont dû bouleverser leurs habitudes. En raison des législatives, une partie des papio du Tiurai est installée à Outumaoro. Le site appartient au Pays. Les forains doivent donc partager l’espace pour accueillir les trois associations



«On n’a pu occuper le terrain qu’à partir du 18 juin ! Or, il nous faut au minimum 4 semaines pour monter les manèges et les baraques, et on pourra commencer le Tiurai qu’à partir de la fin du mois de juillet. Donc on demande aujourd’hui au Pays le terrain de Outumaoro. Ici c'est petit, ce n’est pas adéquat pour recevoir trois associations. », indique la présidente de l’association des forains de Papeete, Miriana Tamarino.



Finalement, les papio ont pu ouvrir aujourd’hui. Les enfants (et les grands !) auront jusqu’au 14 aout pour en profiter.



Rédaction web