Les Obama poursuivent leur visite des îles polynésiennes

Commencé dans la discrétion et le travail – l’écriture de ses mémoires dans le luxueux cocon du Brando de Tetiaroa – le séjour de l’ancien président des Etats-Unis a pris une dimension plus touristique depuis quelques jours.



Après avoir donc profité de la quiétude et du luxe de Tetiaroa il s’est fait déposer samedi à l’aéroport de Tahiti Faa’a pour venir accueillir sa femme Michelle.



Celle-ci a atterri vers 14 heures en provenance de Burbank en Californie. Le couple a directement embarqué, depuis la zone nord de l’aéroport, dans l’une des annexes du Rising Sun, splendide yacht co-détenu par le patron de la société de logiciel Oracle, Lawrence Ellison, et David Geffen l’un des fondateurs des studios Dreamworks.



Les compétiteurs de la Air France paddle ont d’ailleurs pu voir ce géant des mers (le dixième plus gros yacht du monde) qui s’éloignait doucement de l’aéroport.



C’est à bord de ce yacht de luxe de 140 mètres de long, où Leonardo Di Caprio a ses habitudes, que les époux Obama ont pris la direction de Moorea.