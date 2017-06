Les Nations Unies soucieuses de la santé des océans

Thomas Chabrol

La planète bleue ne porte pas son nom pour rien. Avec 72% de la superficie du globe, les océans régulent le climat. Mais les activités de l'Homme menacent les écosystemes. Et le réchauffement climatique n’est plus un scénario de fiction, mais une réalité, notamment dans les îles du Pacifique. Une montée des eaux, même de 50 cm, entraînera le déplacement de population dans les îles des caraïbes, de l’océan indien et du Pacifique. Le Premier ministre samoan Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi s’est dit très inquiet : « jJespère sincèrement que les nations puissantes du monde vont réaliser que la destruction des océans et de leur ressources a un grave impact. C’est une question de survie pour des milliers et des milliers d’îliens ».Quelques jours après l'annonce très contestée du président américain Donald Trump, de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, les Nations Unies se mobilisent au chevet des Océans. Jusqu’au 9 juin, il sera question de la mise en œuvre de l’ objectif de développement durable 14 , issu du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les 193 États membres de l’ONU en 2015.