Les Nations Unies célèbrent la journée mondiale de l’océan

Thomas Chabrol et rédaction web

Le thème de la journée 2017 se concentre sur « nos océans et notre avenir ». Elle est célébrée aujourd’hui par les Nations Unies qui participent à la première conférence sur l’océan au siège de l’ONU à New York.Les océans couvrent les deux tiers de la surface de la terre. Ils représentent le fondement de la vie sur la planète. En plus d’être les générateurs de l’oxygène que nous respirons, ils absorbent une grande quantité des émissions de dioxyde de carbone, fournissent nourriture et nutriments et contrôlent nos climats.Hélas, les océans ne sont pas en bonne santé. Maltraités par la pression humaine, (surexploitations, pollutions, surpêches) ils représentent l’un des piliers de l’économie mondiale à protéger d’urgence. C’est avec cet objectif que l’ONU a rassemblé ses membres durant quatre jours à New York.Aujourd’hui, les représentants des nations unies, scientifiques, réalisateurs de documentaires, chimistes ou encore astronautes ont pris la parole devant l’audience de la conférence. Ils ont partagé leurs connaissances et leurs idées pour protéger cet or bleu. Tous sont revenus sur l’urgence d'intervenir. Ils ont rappelé que rien n'était perdu : des solutions existent pour atténuer les dommages et agir avec les générations à venir .