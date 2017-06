Les Législatives 2017 : suivez les débats de l'entre-deux-tours sur TNTV!

Lundi 12 juin : 1ère circonscription - Maina Sage face à Moana Greig

Mardi 13 juin : la 2ème circonscription - Nicole Sanquer face Teura Iriti

et mercredi 14 juin : 3ème circonscription - Patrick Powell face à Moetai Brotherson.



Dans chaque émission, la première partie durera 30 minutes, avec Tiare-Nui Pahuiri. La seconde, de la même durée, sera animée en français par Sam Teinaore. Sur le plateau, ils recevront les candidats qualifiés pour le 2nd tour.



Chacun d'eux présentera les grandes lignes de son programme et répondra aux questions des animateurs.



Les modules de campagne, en français et en tahitien seront diffusés du samedi 10 au jeudi 15 juin 2016.