Les Législatives 2017 - Le 2nd tour : découvrez les noms des 3 députés en direct TV & WEB sur TNTV!

SAMEDI 17 JUIN : LE 2ND TOUR

A la télé...

Les deux éditions seront essentiellement consacrés à cette élection.

A 19h45 Edition Spéciale Législatives - 2nd tour

Dans le grand studio de TNTV, Tiare-Nui Pahuiri et Brandy Tevero accueilleront les représentants des partis politiques. Ensemble, ils analyseront et commenteront les résultats issus du 2nd tour. Des journalistes interviendront en direct depuis les communes clés de Tahiti et des îles pour nous donner au fur et à mesure de la soirée, les réactions à chaud des candidats et de leurs soutiens.