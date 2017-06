Les Législatives 2017 - Le 1er tour : vos rendez-vous sur TNTV!

SAMEDI 3 JUIN : LE 1ER TOUR

A la télé...

Les deux éditions seront essentiellement consacrés à cette élection.

A 19h45 Edition Spéciale Législatives - 1er tour

Dans le grand studio de TNTV, Tiare-Nui Pahuiri et Mike Leyral accueilleront leurs invités, personnalités du fenua. Ils présenteront les enjeux de ce premier tour et analyseront les résultats. Des envoyés spéciaux interviendront en direct depuis les communes clés de Tahiti et des îles pour nous donner au fur et à mesure de la soirée, les résultats et les réactions à chaud des candidats et de leurs soutiens.