Les IIME ou la scolarité en douceur

Rédaction web avec Laure Philiber

C’est déjà la rentrée pour les trois instituts d’insertion médico éducatifs de Tahiti. Basés à Paea, Pirae et Taravao ils accueillent plus d’une centaine d’enfants déficients intellectuels. L’antenne de Pirae, Te ana hau, concentre ceux du nord de Tahiti. Elle leur propose une semaine ludique pour faire la transition avant le début des cours.Mateata Mahaga est responsable éducative et depuis le 7 août est à pied d'œuvre, car la rentrée pour les enfants des IME est décalée. Elle se fait plus tôt que dans les établissements scolaires. Une pré rentrée en quelque sorte. "Ceci afin de permettre aux enfants de prendre des repères, de tisser des liens et de bien se préparer pour la grande rentrée scolaire la semaine prochaine."L'IIME accueille des enfants atteint de déficience intellectuelle avec des troubles. Ceux-ci peuvent être de plusieurs sortes. "Des troubles du comportement, du langage, de la communication. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Il y a une équipe éducative, une paramédicale, et des instituteurs spécialisés". Les enfants sont donc bien encadrés et bien pris en charge.Les enseignements des Instituts d’insertion médico éducatifs sont adaptés au rythme de chacun. L’objectif est que les enfants gagnent petit à petit en autonomie. Deux enseignants spécialisés les encadrent. Avec la réforme scolaire, ces élèves sont plus souvent scolarisés dans les établissements classiques. Les IIME ont donc perdu des effectifs. Mais cette année, Te ana hau intègre une vague de nouveaux arrivants.Gino a douze ans et fait partie des 37 enfants scolarisés à l'IME de Pirae. Faire une rentrée anticipée ne le dérange pas du tout. Bien au contraire. "On fait des activités, on mange, et on joue. Aujourd'hui on a joué à la salade russe. Il y a une savate au milieu et on doit l'attraper, et on a gagné. Puis ensuite on a fait une course relais".Pour l'heure, les enfants profitent bien de cette pré-rentrée car la semaine prochaine, la reprise officielle des cours aura lieu, comme pour les autres établissements, mercredi.