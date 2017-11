Les Grandes Signatures avec Moea Amiot-Faugerat

En 2016, elle a reçu l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Une belle récompense pour la chef d’entreprise, qui a su allier famille et affaires.



Après une carrière dans l’enseignement, Moea Amiot-Faugerat prend son envol et se lance dans le business.



Femme d’affaire, Moea Amiot-Faugerat voyage beaucoup entre Tahiti et l’étranger, mais elle n’a jamais oublié son île d’origine, Raiatea.



Devant la caméra des Grandes Signatures, elle reviendra sur son parcours professionnel et sur la place de la femme dans le monde des affaires.



Magazine présenté par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon. En français