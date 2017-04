Les Grandes Signatures avec Mareva Georges

Emission présentée par Tiare-Nui Pahuiri



Mareva porte le nom Marciano depuis son union avec Paul, le fondateur de la marque Guess.



Mère de deux enfants, Ryan et Gia, l'ambassadrice de la Polynésie rentre régulièrement auprès de sa famille tahitienne pour se ressourcer.



Conscients des problèmes sociétaux au fenua, Mareva et son époux passent à une autre étape en créant la fondation Paul et Mareva MARCIANO. A travers cette fondation, ils souhaitent mettre en place des programmes pour lutter contre la délinquance et soutenir les familles

Mareva Georges est la Grande Signature d'avril.