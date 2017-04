Les Etats-Unis larguent "la mère de toutes les bombes" en Afghanistan

L'armée américaine a utilisé le 13 avril la bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, aussi connue sous le nom de «Mother of all bombs» («Mère de toutes les bombes») pour frapper une "série de grottes" dans la province de Nangarhar (est de l'Afghanistan), où un soldat américain a été tué dans une opération le week-end dernier contre les jihadistes.



Cette énorme bombe guidée par GPS, longue de plusieurs mètres et larguée par la porte arrière d'un avion de transport C-130, n'avait jamais été utilisée au combat auparavant. "C'est la plus forte explosion que j'ai jamais vue. L'endroit a été envahi par des flammes très hautes", a déclaré à l'AFP Esmail Shinwari, gouverneur du district d'Achin où la munition a été larguée. "Nous pensons qu'un grand nombre de combattants de l'EI ont pu être tués", a-t-il dit.



Selon Hans Kristensen, expert de la Fédération des scientifiques américains spécialisé dans la surveillance de l'arsenal militaire américain, elle a une puissance égale à environ 1/30ème de celle de la plus petite bombe nucléaire américaine actuelle, la B61-12. En 2003, le dernier essai de la bombe avait provoqué un panache de poussière et de fumées visible à plus de 32 kilomètres. "Nous devons supprimer (aux jihadistes) la liberté de mouvement" "et c'est ce que nous avons fait", a déclaré Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, lors d'un point presse.



La province de Nangarhar est frontalière du Pakistan. C'est dans cette région que l'EI, qui a proclamé un "califat" en Syrie et en Irak en 2014, a été signalé pour la première fois en Afghanistan début 2015.