Les Beaux Malaises : la "vraie-fausse vie" de Franck Dubosc

Série comique française de 4 épisodes de 26 minutes.

Avec Franck DUBOSC, Anne MARIVIN, Aminthe AUDIARD



Synopsis

Gérer le quotidien est souvent compliqué pour la plupart d’entre nous mais contrairement aux idées reçues, cela l’est encore plus quand la célébrité s’en mêle ! Cette série raconte la "vraie-fausse vie" de Franck Dubosc et met en scène son quotidien familial et amical… avec tous les travers que la vie peut apporter.



"Les beaux malaises" de Dubosc sont une adaptation de la célèbre série québécoise. Diffusée en 2014, elle a été créée et portée par Martin Matte, humoriste et comédien populaire dans son pays.

Une comédie qui a séduit Franck Dubosc qui a participé à la réadaptation des textes pour qu'ils correspondent à l'humour français.



La crise de couple et les engueulades, les problèmes d'autorité avec les enfants, les galères du quotidien, la famille, les travaux ménagers… Les situations se succèdent et donnent un rythme soutenu à cette comédie caricaturale, Franck Dubosc n'hésitant pas à tourner son image en dérision.



100% fictive, le série apporte une bouffée d'air frais dans milieu du petit écran ! Un vrai régal pour les yeux et les oreilles.