Les Australes se préparent pour les Jeux

Les Jeux des Australes ont pour objectif de rassembler la jeunesse vivant sur les îles éloignées autour de compétitions sportives. Près d’une centaine de sportifs et sportives se rencontreront à travers sept disciplines : volley-ball, football, futsal, tennis de table, pétanque, pirogue, athlétisme…



«Nous serons 112 en déplacement sur Rimatara en comptant les sportifs, les responsables et les accompagnateurs. Cela fait plus d’une dizaine d’années que nous attendons les Jeux des Australes, et là, c’est la concrétisation sur l'île de Rimataka !», explique Koba Teauroa, délégué Tahiti Nui sur l’île de Rurutu.



Après une dizaine d’années d’attente, cette rencontre était attendue par de nombreux athlètes qui s'entraînent parfois depuis plusieurs mois.



«Au départ c’était difficile de se préparer car il fallait attendre le retour de nos étudiants de Tahiti et la fin du Heiva afin de compléter les disciplines mais ça y est, nous sommes prêts ! Cela veut dire qu’il nous reste une semaine avant l’ouverture et que nous comptons repartir avec la médaille d’or !», ajoute-t-elle concernant la délégation de Rurutu.