Les 40 ans du Tahoera'a gâchés par la déroute des législatives

Pas de fête fastueuse pour les 40 ans du Tahoera'a Huira'atira : un anniversaire à la veille d'une élection présidentielle où la candidate soutenue par le parti au fe'i, Marine Le Pen, est arrivée deuxième. Les scrutins terminés, les militants et leur état-major n'ont pas vraiment le coeur à siffler des airs de fête. L’heure est plutôt au bilan après la Bérézina des législatives chez les pro-Flosse, qui ne sont parvenus à faire élire aucun de leurs 3 candidats.



Le blog Tahititoday, proche du parti, lance les hostilités ce matin en remettant en cause les qualités du candidat dans la 1ère circonscription, Moana Greig, dans un éditorial….

Parmi les responsables de ce score, d’autres raisons sont pointées du doigt. Même dans ses propres rangs, le mouvement a eu du mal à mobiliser. Plusieurs militants et des chefs de sections ne se sont pas rendus aux urnes : "avec notre système des sections, nous avons pu, après avoir relevé qui étaient les abstentionnistes du premier tour, repérer déjà ceux de chez nous qui ne sont pas allés voter, et ils sont été visités par les présidents de sections", indique Gaston Flosse.



"Il va falloir que l'état-major du Tahoera'a Huira'atira se réunisse pour tirer les leçons de ces élections et voir de quelle manière on doit redéfinir les priorités, les objectifs du Tahoera'a Huira'atira", explique le candidat dans la 1ère circonscription, Moana Greig.



La démission entre les deux tours du clan Tuihani et son lot de révélations a sans doute pesé dans la balance…. "nous avons déjà remplacé ceux qui sont partis, maintenant, la porte est, et a toujours été ouverte à tous ceux qui veulent faire de la politique", commente Teura Iriti, candidate dans la 2ème circonscription.



Le parti perd la manne financière des parlementaires (sans Jonas Tahuaitu, qui rapportait 4,5 millions de francs d'aides publiques annuelles au parti, le Tahoera'a ne pourra plus compter que sur 3,7 millions de francs, calculés à partir du décompte de ses voix au premier tour). Il ne dispose plus vraiment de celle, aléatoire, des 16 représentants de Tarahoi (seuls 6 d'entre eux verseraient la totalité de leur cotisation). Le parti, qui a aussi perdu son quartier général dans la capitale, réfléchit à lancer une levée de fonds : "On fera ce qu'il faut. Des recherches de fonds, pourquoi pas, ou alors on fera appel à des dons ou à des personnes qui ont encore confiance en nous", explique Teura Iriti. "Il y a plusieurs solutions et je suis sûre que cet appel parviendra à tous ceux qui nous entendent pour que le parti puisse repartir (...) Quand on est dans l'opposition ce n'est pas facile. beaucoup ont l'habitude d'être dans la majorité, on y est bien... quand on est dans l'opposition, ce n'est pas facile, il faut se serrer la ceinture... "



Un plan social serait en cours d’élaboration d’après des collaborateurs du parti qui craignent d’être licenciés… Le bureau exécutif se réunit à la permanence de Punaauia ce lundi soir. Loin d’être abattu… le parti au fe'i aurait encore un joker à abattre. Il dit être déjà tourné vers les Territoriales où malgré son inéligibilité, Gaston Flosse souhaite porter le flambeau orange : " je vais demander mon inscription sur la liste électorale, mais seul le juge des élections peut prendre la décision, et nous attendrons cette décision-là."



