Les 21 kilos d'ice saisis représentent une valeur marchande de plus de 2 milliards Fcfp

Ces faits sont en lien avec des interpellations du 20 août et l'enquête a permis de mettre en cause cinq personnes qui ont été déférées devant le juge d'instruction. Les investigations qui ont suivi ont abouti, ce week-end, à l'arrestation de trois personnes et à des saisies portant sur 21,153 kilos d'ice, 18 806 000 de francs Pacifique et 6 585 dollars.Il ressort des auditions que cette drogue a été importée de Los Angeles, via des vols commerciaux dans des bagages placés en soute, a indiqué le procureur. La drogue a ensuite été stockée chez l'un des mis en cause, puis distribuée aux revendeurs qui approvisionnaient en ice la côte Est et la côte Ouest de Tahiti.Pour le procureur, cette saisie record atteste d'un marché porteur et lucratif. Le gramme d'ice s'achète aux USA entre 10 et 30 dollars, en Polynésie son prix est de 100 000 Fcfp. La valeur marchande de la totalité de la drogue saisie est estimée à plus de 2 milliards Fcfp.Selon le procureur, "Cette affaire illustre une fois de plus, la volonté affichée par le parquet et tous les services de police et de gendarmerie de lutter contre ce fléau qui gangrène toute la société polynésienne. Car force est de constater que cette drogue n'est plus réservée à une élite, mais touche toutes les couches de la population, y compris les plus modestes, qui pour financer cette toxicomanie a malheureusement recours à la délinquance."Depuis le début de l'année 2017, ce sont au total plus de 27 kilos d'ice qui ont été saisis et 47 personnes mises en cause.