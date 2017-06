Les 1ers Championnats du Monde de Va'a Marathon en direct Télé et Web sur TNTV

Les rendez-vous TV

Dans nos journaux

Ingrid Vohi et Olivier Huc commenteront en direct toutes les courses depuis le studio TNTV situé à Aorai Tini Hau. Ils seront épaulés en mer par André Vohi et Davidson Bennett qui vous feront vivre la course d'au plus près depuis les bateaux suiveurs. Equipées de deux drones, l’équipe de TNTV vous proposera des vues aériennes exceptionnelles. De terre, de mer et du ciel, vous vivrez les courses comme si vous y étiez.Diffusion quotidienne : Du jeudi 22 au vendredi 30 juin à 19h25Chaque soir à 19h25, Olivier Huc vous propose d’en savoir davantage sur les Championnats avec des reportages sur et autour de la compétition. Dès le 26 juin, l’émission sera diffusée en direct depuis le studio TNTV délocalisé à Aorai Tini Hau. 26 minutes durant lesquelles, vous saurez tout sur la journée de compétition avec les résultats des courses, les interviews des rameurs et les plus belles images.Diffusion quotidienne : 3 fois par jour à 8h35, 11h00 et à 18h25Depuis plusieurs semaines, les athlètes et équipes de va’a polynésiennes se préparent pour ces Championnats enchaînant les entraînements. TNTV a décidé de mettre en avant ces champions au travers d’une série de portraits, diffusés trois fois par jour à 8h35, 11h00 et à 18h25.Samedi 24 : Marguerite Temaiana sélectionnée V1 Vétéran DameDimanche 25 : Club V6 Bora Bora Junior sélectionné V6 Junior HommeDiffusion quotidienne : plusieurs fois dans la journéeEmbarquons sur le va’a du « Team TNTV » et célébrons ensemble ces 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon avec le clip officiel « Let’s go Tahiti ». Interprétée par Taiho Tetoofa et Ena Hiaai, deux jeunes talents du fenua, la chanson véhicule les valeurs attachées au sport et la fraternité qui unit les athlètes.Les journaux de la rédaction à 18h00 en tahitien et 18h30 en français seront largement consacrés sur les Championnats avec des reportages et des duplex en direct depuis le site de Aorai Tini Hau.