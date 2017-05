Les 10 candidates à Miss Tahiti 2017 dévoilées

Qui sera Miss Tahiti 2017? Elles sont 10, âgées de 19 à 23 ans, à convoiter le titre. Désignées par leur commune, leur île, leur archipel, ou candidates libres, les jeunes femmes découvrent, pour la plupart, l'univers des concours de beauté.

Pour les guider dans leurs premiers pas : deux nouvelles recrues intègrent le comité organisateur : Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014 et Ohana Huber, 2ème dauphine de Miss Tahiti 2013.



Le samedi 10 juin, le motu de l'Intercontinental accueillera la soirée de Gala de l'événement.



L'élection, elle, aura lieu le 23 juin, en présence de deux invités prestigieux : l'animateur Jean-Pierre Foucault, qui co-présentera la soirée avec Hinarere Taputu. Autre invitée de renom : Cerise Calixte, qui prête sa voix au personnage de Vaiana en français. La chanteuse interprétera deux titres.



Un thème pour cette soirée du 23 juin : les ambiances festives polynésiennes des années 40 à 70 déclinées sous forme de tableaux célébrant la joie de vivre polynésienne, le Quinn's, les festivités du Tiurai et les bals populaires.



Dès à présent, vous pouvez voter par SMS (au 75 88 - coût du SMS 102 Fcfp). Le vote du public est pris en compte à hauteur de 25% de la note finale. Une nouvelle application "Miss Tahiti" vous permettra de découvrir les candidates, les photos et les backstage.



Sachez que les tatouages sont toujours proscrits pour les prétendantes au titre, et que le comité organisateur vise cette année encore le podium de Miss France.



Laure Philiber