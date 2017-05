Législatives, mode d'emploi

Les législatives en Polynésie :

Il y a trois circonscriptions : Papeete, Pirae et Arue, les îles du vent, les Tuamotu Gambier et les Marquises pour la première circonscription. Pour la deuxième, le district de Tahiti et les Australes. Enfin, la troisième circonscription comprend Faa'a et Punaauia et les îles sous le vent. Les trois députés sortants sont : Maina Sage dans la première circonscription, Jonas Tahuaitu pour la seconde et Jean-Paul Tuaiva dans la troisième.